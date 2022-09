Lynne Tracy prima donna ambasciatore degli Usa in Russia (Di mercoledì 21 settembre 2022) Joe Biden conferma ufficialmente la scelta di Lynne Tracy, diplomatica di carriera attualmente ambasciatore in Armenia dal 2019, per l’incarico del rappresentante diplomatico americano a Mosca. Tracy parla russo, è stata numero due dell’Ambasciata Usa in Russia dal 2014 al 2017 e sarà la prima donna a guidare la sede diplomatica Usa a Mosca. L’amministrazione Biden spera che l’insediamento a Mosca di Tracy avvenga in tempi brevi, per sostituire John Sullivan che si è dimesso all’inizio del mese. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 settembre 2022) Joe Biden conferma ufficialmente la scelta di, diplomatica di carriera attualmentein Armenia dal 2019, per l’incarico del rappresentante diplomatico americano a Mosca.parla russo, è stata numero due dell’Ambasciata Usa indal 2014 al 2017 e sarà laa guidare la sede diplomatica Usa a Mosca. L’amministrazione Biden spera che l’insediamento a Mosca diavvenga in tempi brevi, per sostituire John Sullivan che si è dimesso all’inizio del mese. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

