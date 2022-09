Lutto Liverani, Cagliari nelle mani dei collaboratori del tecnico (Di mercoledì 21 settembre 2022) Lutto Liverani, il tecnico tornerà in Sardegna entro il fine settimana: gruppo affidato al suo staff nei prossimi giorni Il mondo del calcio e del Cagliari si uniscono attorno all’allenatore Fabio Liverani. Il Lutto comunicato ieri sera allontana momentaneamente l’allenatore rossoblù dalla sua squadra: il club sardo è impegnato a preparare la prossima sfida contro il Venezia nonostante la sosta per le Nazionali di fine settembre. Liverani, per stare vicino alla famiglia, come riportato dal Corriere dello Sport, non ha preso parte alla seduta di ripresa degli allenamenti, nella giornata di ieri, al pomeriggio. Il compito di seguire il gruppo è stato affidato allo staff e ai suoi collaboratori. La doppia seduta odierna sarà seguita presumibilmente ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 settembre 2022), iltornerà in Sardegna entro il fine settimana: gruppo affidato al suo staff nei prossimi giorni Il mondo del calcio e delsi uniscono attorno all’allenatore Fabio. Ilcomunicato ieri sera allontana momentaneamente l’allenatore rossoblù dalla sua squadra: il club sardo è impegnato a preparare la prossima sfida contro il Venezia nonostante la sosta per le Nazionali di fine settembre., per stare vicino alla famiglia, come riportato dal Corriere dello Sport, non ha preso parte alla seduta di ripresa degli allenamenti, nella giornata di ieri, al pomeriggio. Il compito di seguire il gruppo è stato affidato allo staff e ai suoi. La doppia seduta odierna sarà seguita presumibilmente ...

