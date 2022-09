L’uomo che ha tentato di dare fuoco alla casa dove vive la famiglia della sua ex dopo averla minacciata (Di mercoledì 21 settembre 2022) Si era presentato sotto casa della sua ex fidanzata dopo aver annunciato alla donna le sue intenzioni: dare fuoco a quell’abitazione in cui vivono i suoi genitori. La donna, fortunatamente, ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine che si sono recate all’indirizzo indicato e sono riuscite a fermare L’uomo prima che la tragedia si compiesse. È accaduto ad Asti, dove un 34enne – già imputato per altri reati – è stato arrestato in flagranza di reato e trasferito in carcere. Asti, minaccia l’ex e tenta di dare fuoco alla casa dei genitori La donna minacciata non si trovava in quell’abitazione. Da tempo, infatti, si era trasferita da altri parenti che vivono in ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Si era presentato sottosua ex fidanzataaver annunciatodonna le sue intenzioni:a quell’abitazione in cui vivono i suoi genitori. La donna, fortunatamente, ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine che si sono recate all’indirizzo indicato e sono riuscite a fermareprima che la tragedia si compiesse. È accaduto ad Asti,un 34enne – già imputato per altri reati – è stato arrestato in flagranza di reato e trasferito in carcere. Asti, minaccia l’ex e tenta didei genitori La donnanon si trovava in quell’abitazione. Da tempo, infatti, si era trasferita da altri parenti che vivono in ...

