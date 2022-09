Luigi Di Maio rimane da solo ad un passo dalle elezioni | I segni sono chiarissimi (Di mercoledì 21 settembre 2022) Una brutta mazzata per Luigi Di Maio a pochissimi giorni dalle elezioni politiche 2022, che segneranno il futuro dell’Italia. Il suo sembra aver già preso una brutta piega. È letteralmente rimasto in solitaria il leader di Impegno Civico, che anche quest’anno si candida nuovamente alle elezioni per tornare al timone dell’Italia. solo non più con i pentastellati grillini. Una candidatura che il popolo non sta particolarmente gradendo. Nonostante Di Maio abbia dichiarato pochi giorni fa a ‘Radio 24’ di avere dei buoni presentimenti, la realtà è tutta un’altra storia. Il consenso attribuitogli dai sondaggi (finché era possibile che i sondaggi girassero) lo vede con meno dell’1% dei voti, lontanissimi dal 6% prospettato dal politico. La sua carriera da ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Una brutta mazzata perDia pochissimi giornipolitiche 2022, che segneranno il futuro dell’Italia. Il suo sembra aver già preso una brutta piega. È letteralmente rimasto in solitaria il leader di Impegno Civico, che anche quest’anno si candida nuovamente alleper tornare al timone dell’Italia.non più con i pentastellati grillini. Una candidatura che il popolo non sta particolarmente gradendo. Nonostante Diabbia dichiarato pochi giorni fa a ‘Radio 24’ di avere dei buoni presentimenti, la realtà è tutta un’altra storia. Il consenso attribuitogli dai sondaggi (finché era possibile che i sondaggi girassero) lo vede con meno dell’1% dei voti, lontanissimi dal 6% prospettato dal politico. La sua carriera da ...

