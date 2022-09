salvione : Lozano rassicura il Napoli: 'L'infortunio è alle spalle, sto bene' - sportli26181512 : Lozano rassicura il Napoli: 'L'infortunio è alle spalle, sto bene': Dal ritiro della nazionale messicana l'attaccan… -

Corriere dello Sport

Dopo aver giocato da titolare quattro delle prime cinque partite di campionato del Napoli, Hirvingè incappato nel pauroso scontro aereo con Adam Marusic durante la partita contro la Lazio ...Osi eI tifosi fremono per gli attaccanti, ma a Giuntoli: 'Il Bayern Monaco su Osimhen Non abbiamo ricevuto notizie in tal caso, non posso essere d'aiuto.No, non sono ... Lozano rassicura il Napoli: "L'infortunio è alle spalle, sto bene" Dal ritiro della nazionale messicana l'attaccante, in panchina per 90 minuti contro il Milan, si dice pronto per tornare protagonista con la squadra di Spalletti dopo la sosta ...