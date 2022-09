''Lotito is on fire'', che show in Molise del presidente della Lazio: il (Di mercoledì 21 settembre 2022) Claudio Lotito, candidato al Senato con Forza Italia nel collegio del Molise, omaggiato con il coro \''Lotito is on fire\''. Il presidente della ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 21 settembre 2022) Claudio, candidato al Senato con Forza Italia nel collegio del, omaggiato con il coro \''is on\''. Il...

adrianasarno : 'Lotito On Fire', il video nella balera: la campagna elettorale d'altri tempi del patron della Lazio tra cori, Watu… - infoitinterno : Claudio Lotito 'on fire', campagna elettorale tra cori, liscio e balere - infoitinterno : 'Lotito On Fire', il video nella balera: la campagna elettorale d'altri tempi del patron della Lazio tra cori, Watu… - ClementeUol : 'Lotito On Fire', il video nella balera: la campagna elettorale d'altri tempi del patron della Lazio tra cori, Watu… - dimarzomassimi1 : RT @fabrizietto67: Ormai Er sor Lotito è diventato Un teatrante che tristezza Lotito Is on Fire ?????? #BuonaDomenica #lotito -