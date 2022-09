Lotito: «Immobile non è celebrato come merita. Forse a qualcuno dà fastidio che stia alla Lazio…» (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il presidente della Lazio Claudio Lotito è stato intervistato da Leggo.it. Ha parlato della sua candidatura alle elezioni politiche ma anche di diversi temi legati ai biancocelesti e al mondo del calcio. Riportiamo di seguito alcune delle sue parole. Su Sarri: «Ci siamo capiti subito. Non lo conoscevo, però mi ha fatto immediatamente una grande impressione: come ho già detto Sarri è una persona che vive per il calcio. Per questo gli ho affidato un progetto ad ampio raggio, che mi sembra stia mostrando tutte le sue potenzialità anche in queste prime giornate di campionato che fanno ben preludere a questa seconda stagione. Dopo l’uscita di scena di Simone Inzaghi, per certi versi improvvisa e inattesa, abbiamo scelto un allenatore in linea con le ambizioni di questo club. Non, dunque, un mister di transizione, ma uno in grado di far ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il presidente della Lazio Claudioè stato intervistato da Leggo.it. Ha parlato della sua candidatura alle elezioni politiche ma anche di diversi temi legati ai biancocelesti e al mondo del calcio. Riportiamo di seguito alcune delle sue parole. Su Sarri: «Ci siamo capiti subito. Non lo conoscevo, però mi ha fatto immediatamente una grande impressione:ho già detto Sarri è una persona che vive per il calcio. Per questo gli ho affidato un progetto ad ampio raggio, che mi sembramostrando tutte le sue potenzialità anche in queste prime giornate di campionato che fanno ben preludere a questa seconda stagione. Dopo l’uscita di scena di Simone Inzaghi, per certi versi improvvisa e inattesa, abbiamo scelto un allenatore in linea con le ambizioni di questo club. Non, dunque, un mister di transizione, ma uno in grado di far ...

