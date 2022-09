Lotito: "Immobile non è celebrato come merita. Forse a qualcuno dà fastidio che stia alla Lazio..." (Di mercoledì 21 settembre 2022) ... Claudio Lotito Il presidente della Lazio Claudio Lotito è stato intervistato da Leggo.it. Ha parlato della sua candidatura alle elezioni politiche ma anche di diversi temi legati ai biancocelesti e ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 settembre 2022) ... ClaudioIl presidente dellaClaudioè stato intervistato da Leggo.it. Ha parlato della sua candidatura alle elezioni politiche ma anche di diversi temi legati ai biancocelesti e ...

zazoomblog : Lotito: «Immobile non è celebrato come merita. Forse a qualcuno dà fastidio che stia alla Lazio…» - #Lotito: #«Imm… - napolista : #Lotito: «#Immobile non è celebrato come merita. Forse a qualcuno dà fastidio che stia alla# Lazio…» A Leggo. «Que… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Lotito: '#Immobile, dà fastidio che sia alla Lazio: ecco perché! Sarri, Romagnoli, #Milinkovic…' ? - SOSFanta : ?? Lotito: '#Immobile, dà fastidio che sia alla Lazio: ecco perché! Sarri, Romagnoli, #Milinkovic…' ?… - Noibiancocelest : Lazio, Lotito: “Con Sari ci siamo capiti subito. Immobile? Da fastidio perchè è alla Lazio…” -