Lobotka, il genio: a lezione dal maestro | ANALISI TATTICA (Di mercoledì 21 settembre 2022) Come la storia di un meraviglioso film per ragazzi, la crescita esponenziale di Stanislav Lobotka rappresenta la chiave per leggere nel modo corretto le straordinarie prestazioni del Napoli di Spalletti in questo inizio di stagione. Il centrocampista, ai margini fino a poco tempo fa, è ora uno dei perni fondamentali della formazione del tecnico di Certaldo, e dai suoi piedi e dal suo cervello passano gran parte delle azioni della squadra. L'ANALISI TATTICA Visibilmente in sovrappeso nelle scorse stagioni, Stanislav Lobotka non è mai riuscito a ritagliarsi lo spazio che merita. Complice l'atteggiamento svogliato dei primi tempi, fu lo stesso centrocampista slovacco a confessare, circa un anno fa, che "se Gattuso fosse rimasto in squadra, avrei potuto anche perdere dieci chili e probabilmente non avrei ...

