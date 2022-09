LIVE – Sparta Praga-Roma 1-2, Women’s Champions League 2022/2023 (DIRETTA) (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tutto pronto per una notte magica per la Roma femminile, che si prepara alla sfida contro lo Sparta Praga in terra ceca. Secondo turno di qualificazione importantissimo per la squadra di Spugna che cerca il passaggio del turno che porterebbe alla qualificazione alla fase a gironi Women’s Champions League. Si gioca alle 18:30 di oggi, mercoledì 21 settembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Sparta Praga-Roma 1-2 (51? Martinkova, 77? Bartoli, 90? Haavi) FINE SECONDO TEMPO 90? – Quattro minuti di recupero. 90? – GOL ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tutto pronto per una notte magica per lafemminile, che si prepara alla sfida contro loin terra ceca. Secondo turno di qualificazione importantissimo per la squadra di Spugna che cerca il passaggio del turno che porterebbe alla qualificazione alla fase a gironi. Si gioca alle 18:30 di oggi, mercoledì 21 settembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH1-2 (51? Martinkova, 77? Bartoli, 90? Haavi) FINE SECONDO TEMPO 90? – Quattro minuti di recupero. 90? – GOL ...

siamo_la_Roma : ?Finisce qui #SpartaPragaRoma ?? Vince la #Roma: appuntamento giovedì ore 14:30 per il ritorno ??Il resoconto dettagl… - siamo_la_Roma : ? RADDOPPIO #ROMA ?? Il gol di #Haavi porta in vantaggio le giallorosse ?? Minuti di recupero a #Praga: seguili con n… - siamo_la_Roma : ?GOOOL #Roma ?? Ha segnato capitan #Bartoli! ??Segui con noi il finale di gara #LIVE #ASRoma #ASRomaFemminile - siamo_la_Roma : ?? Martinkova punisce ??? #SpartaPraga in vantaggio ?? Segui la cronaca #ASRoma - siamo_la_Roma : ??? Finisce qua il primo tempo ?? Roma due volte vicino al vantaggio ?? Segui il secondo tempo #asroma -