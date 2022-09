LIVE Musetti-Korda, ATP Metz 2022 in DIRETTA: comincia la sessione serale! Thiem batte Gasquet, tra poco l’azzurro (Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.01 Negli altri match di giornata, Martin e Qureshi hanno battuto Brkic e Cacic con un doppio 7-5. Stan Wawrinka ha estromesso Joao Sousa mentre Benjamin Bonzi ha vinto il derby casalingo contro la wildcard Ugo Humbert con il punteggio di 6-2 2-6 6-1. 19.59 Si è appena concluso il match tra Richard Gasquet e Dominic Thiem: l’austriaco la spunta per 6-3 7-6(3) e vola al turno successivo. Tra poco è il turno dell’esordio di Lorenzo Musetti. 19.01 Manca pochissimo al quinto match di giornata che chiuderà anche la sessione serale essendo secondo match dalle 18: Dominic Thiem ha vinto il primo set per 6-3 contro la wildcard Richard Gasquet e adesso sono sull’1-1. A seguire ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.01 Negli altri match di giornata, Martin e Qureshi hanno battuto Brkic e Cacic con un doppio 7-5. Stan Wawrinka ha estromesso Joao Sousa mentre Benjamin Bonzi ha vinto il derby casalingo contro la wildcard Ugo Humbert con il punteggio di 6-2 2-6 6-1. 19.59 Si è appena concluso il match tra Richarde Dominic: l’austriaco la spunta per 6-3 7-6(3) e vola al turno successivo. Traè il turno dell’esordio di Lorenzo. 19.01 Manca pochissimo al quinto match di giornata che chiuderà anche laserale essendo secondo match dalle 18: Dominicha vinto il primo set per 6-3 contro la wildcard Richarde adesso sono sull’1-1. A seguire ...

