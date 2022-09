LIVE – Musetti-Korda 3-6 0-0, ottavi di finale Atp Metz 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Korda, incontro valido per gli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Metz 2022 (cemento indoor). L’azzurro, beneficiario di un bye all’esordio, è reduce dal terzo turno agli US Open e dalla brillante prestazione in Coppa Davis contro la Croazia, dove nel primo singolare ha dominato Borna Gojo. Nei precedenti contro il giovane statunitense conduce per 2-1. Korda, però, si è aggiudicato l’unico andato in scena sul veloce indoor nella fase a gironi delle Next Gen Atp Finals a Milano dello scorso novembre. I bookmakers danno favorito l’americano nonostante una stagione fin qui avara di acuti per lui. Il carrarino tenterà di proseguire il suo buon momento per guadagnarsi un quarto di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ile latestuale di, incontro valido per glididel torneo Atp 250 di(cemento indoor). L’azzurro, beneficiario di un bye all’esordio, è reduce dal terzo turno agli US Open e dalla brillante prestazione in Coppa Davis contro la Croazia, dove nel primo singolare ha dominato Borna Gojo. Nei precedenti contro il giovane statunitense conduce per 2-1., però, si è aggiudicato l’unico andato in scena sul veloce indoor nella fase a gironi delle Next Gen Atp Finals a Milano dello scorso novembre. I bookmakers danno favorito l’americano nonostante una stagione fin qui avara di acuti per lui. Il carrarino tenterà di proseguire il suo buon momento per guadagnarsi un quarto di ...

