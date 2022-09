LIVE Ciclismo, Team Relay Mondiali 2022 in DIRETTA: sul percorso nazionali di secondo piano! Grande attesa per Ganna e gli azzurri (Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.48 Il terzetto del World Cycling Centre abbassa abbondantemente il tempo al primo intermedio. 9’36” per loro. 6.46 La Nuova Caledonia passa in 18’29”, abbassando di 15? il tempo dei Tahitiani. Tocca ora a Manon Brasseur, Sandra Gayral e Patricia Themereau, rispettivamente 31, 40 e 44 anni. 6.43 I tre uomini di Tahiti passano sul traguardo in 18’44”, lasciando spazio al terzetto al femminile: Elodie Touffait, 42 anni, Kylie Crawford, 37anni e Tekau Hapairai, 44 anni. 6.41 Terminate le partenze del primo blocco, arrivano i primi intermedi. Al momento la Nuova Caledonia ha il miglior tempo al primo passaggio sullo strappetto di Dumfries Avenue dove è piazzato il riferimento con un 9’53”, 5” meglio di Tahiti. 6.39 I tre uomini del WCC sono il 19enne algerino Hamza Amari e i due etiopi Negasi Haylu Abreha, 22 anni ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.48 Il terzetto del World Cycling Centre abbassa abbondantemente il tempo al primo intermedio. 9’36” per loro. 6.46 La Nuova Caledonia passa in 18’29”, abbassando di 15? il tempo dei Tahitiani. Tocca ora a Manon Brasseur, Sandra Gayral e Patricia Themereau, rispettivamente 31, 40 e 44 anni. 6.43 I tre uomini di Tahiti passano sul traguardo in 18’44”, lasciando spazio al terzetto al femminile: Elodie Touffait, 42 anni, Kylie Crawford, 37anni e Tekau Hapairai, 44 anni. 6.41 Terminate le partenze del primo blocco, arrivano i primi intermedi. Al momento la Nuova Caledonia ha il miglior tempo al primo passaggio sullo strappetto di Dumfries Avenue dove è piazzato il riferimento con un 9’53”, 5” meglio di Tahiti. 6.39 I tre uomini del WCC sono il 19enne algerino Hamza Amari e i due etiopi Negasi Haylu Abreha, 22 anni ...

