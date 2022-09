LIVE Ciclismo, Team Relay Mondiali 2022 in DIRETTA: partono i padroni di casa dell’Australia, riferimento interessante per Italia e Paesi Bassi (Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA Team Relay E QUANDO PARTE L’Italia 7.09 Partito il terzetto austriaco composto da Tobias Bayers, Felix Gall e Sebastian Schoenberger. 7.08 Per gli australiani l’obiettivo potrebbe essere una medaglia. Servirà una performance di altissimo LIVEllo davanti al proprio pubblico. 7.06 Nel frattempo Tahiti è la prima nazionale al traguardo. Il tempo totale è di 40’50”. 7.04 Seguiti da un boato, parte il terzetto australiano formato da Michael Matthews, Luke Plapp e Luke Durbrige, tre uomini di calibro decisamente diverso rispetto a chi ha preso il via sinora. 7.02 I prossimi a partire saranno i padroni di casa dell’Australia, prima vera nazionale che darà un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLAE QUANDO PARTE L’7.09 Partito il terzetto austriaco composto da Tobias Bayers, Felix Gall e Sebastian Schoenberger. 7.08 Per gli australiani l’obiettivo potrebbe essere una medaglia. Servirà una performance di altissimollo davanti al proprio pubblico. 7.06 Nel frattempo Tahiti è la prima nazionale al traguardo. Il tempo totale è di 40’50”. 7.04 Seguiti da un boato, parte il terzetto australiano formato da Michael Matthews, Luke Plapp e Luke Durbrige, tre uomini di calibro decisamente diverso rispetto a chi ha preso il via sinora. 7.02 I prossimi a partire saranno idi, prima vera nazionale che darà un ...

