LIVE Ciclismo, Team Relay Mondiali 2022 in DIRETTA: le azzurre tentano la rimonta sulle svizzere! Olanda fuori dai giochi (Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA Team Relay E QUANDO PARTE L’ITALIA 8.52 SECONDO POSTO PER L’ITALIA! La Svizzera rimane davanti per 2”92. 8.50 Le azzurre erano in rimonta già dal primo intermedio! Ultimo chilometro per Guazzini e Longo Borghini! 8.48 Sbriciolato il tempo dell’Australia al traguardo da parte della Svizzera. 33’47” il tempo totale. Ora tocca alle azzurre! 8.47 Reusser ha finito il proprio lavoro nel terzetto elvetico quando manca poco più di 1 km. 8.46 Van Vleuten è ancora dolorante ma è in piedi e cammina sulle proprie gambe. Chissà se riuscirà ad essere al meglio per la prova in linea di sabato. 8.44 ALL’INTERMEDIO LE azzurre HANNO RECUPERATO 7” sulle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLAE QUANDO PARTE L’ITALIA 8.52 SECONDO POSTO PER L’ITALIA! La Svizzera rimane davanti per 2”92. 8.50 Leerano ingià dal primo intermedio! Ultimo chilometro per Guazzini e Longo Borghini! 8.48 Sbriciolato il tempo dell’Australia al traguardo da parte della Svizzera. 33’47” il tempo totale. Ora tocca alle! 8.47 Reusser ha finito il proprio lavoro nel terzetto elvetico quando manca poco più di 1 km. 8.46 Van Vleuten è ancora dolorante ma è in piedi e camminaproprie gambe. Chissà se riuscirà ad essere al meglio per la prova in linea di sabato. 8.44 ALL’INTERMEDIO LEHANNO RECUPERATO 7”...

zazoomblog : LIVE Ciclismo Team Relay Mondiali 2022 in DIRETTA: è il momento degli azzurri! Australia provvisoriamente in testa… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Team Relay Mondiali 2022 in DIRETTA: Francia e Danimarca insidiano l’Australia. A breve le partenze d… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Team Relay Mondiali 2022 in DIRETTA: partono i padroni di casa dell’Australia riferimento interessant… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Team Relay Mondiali 2022 in DIRETTA: inizia la gara! Grande attesa per Ganna e gli azzurri -… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Team Relay Mondiali 2022 in DIRETTA: partono i padroni di casa dell’Australia riferimento interessant… -