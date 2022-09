LIVE Ciclismo, Team Relay Mondiali 2022 in DIRETTA: inizia la gara! Grande attesa per Ganna e gli azzurri (Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.31 Tocca ora alla rappresentativa di Samoa! 6.30 Per il secondo Team oceanico ci sono invece il 21enne Rayann Lacheny, il 26enne Florian Barket e David Schavits, in sella alla veneranda età di 44 anni. 6.27 inizia la prova della formazione della Nuova Caledonia! 6.26 I tre uomini tahitiani sono Taruia Krainer, 31enne passato anche per il Team Europcar e con una vittoria alla Paris-Tours U23 nel palmares, Kahiri Endeler, 25enne e Teva Poulain, che di anni ne ha 39. 6.23 Ci siamo! I tre uomini di Tahiti muovono le prime pedalate e danno inizio alla Team Mixed Relay dei Campionati del Mondo di Wollongong 2022! 6.21 Siamo ormai vicini alla prima partenza. Gli atleti e le atlete di Tahiti sono già in festa per la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.31 Tocca ora alla rappresentativa di Samoa! 6.30 Per il secondooceanico ci sono invece il 21enne Rayann Lacheny, il 26enne Florian Barket e David Schavits, in sella alla veneranda età di 44 anni. 6.27la prova della formazione della Nuova Caledonia! 6.26 I tre uomini tahitiani sono Taruia Krainer, 31enne passato anche per ilEuropcar e con una vittoria alla Paris-Tours U23 nel palmares, Kahiri Endeler, 25enne e Teva Poulain, che di anni ne ha 39. 6.23 Ci siamo! I tre uomini di Tahiti muovono le prime pedalate e danno inizio allaMixeddei Campionati del Mondo di Wollongong! 6.21 Siamo ormai vicini alla prima partenza. Gli atleti e le atlete di Tahiti sono già in festa per la ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo Team Relay Mondiali 2022 in DIRETTA: Ganna e gli azzurri pronti a sfidare gli “orange” dei Paesi Bass… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Team Relay Mondiali 2022 in DIRETTA: Filippo Ganna cerca il riscatto nella cronometro mista a squadre… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Cronometro juniores Mondiali 2022 in DIRETTA: Renato Favero terzo al secondo rilevamento cronometrico… -