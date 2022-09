LIVE Ciclismo, Team Relay Mondiali 2022 in DIRETTA: gli azzurri inseguono la Svizzera a metà gara! Disastro Olanda! (Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA Team Relay E QUANDO PARTE L’ITALIA 8.42 La Germania fa 16’13” al primo giro. Terzetto femminile composto da Mieke Kroger, Liane Lippert e Romy Kasper. 8.40 Incredibile quello che è successo agli orange oggi! Prima il problema meccanico di Mollema, poi la caduta di Van Vleuten dopo pochissimi metri. Missione impossibile ora per Ellen Van Dijk e Riejanne Markus provare a recuperare. Clamoroso! 8.39 40” di ritardo per l’Olanda al passaggio sulla Svizzera, 30 dall’Italia! CADUTA PER ANNEMIEK VAN VLEUTEN IN PARTENZA! 8.37 Manca poco al passaggio dei Paesi Bassi, vediamo quanto avrà inciso al termine del giro il problema di Mollema. 8.34 SECONDO TEMPO AL TERMINE DEL PRIMO GIRO PER GLI azzurri! 10” di ritardo sulla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLAE QUANDO PARTE L’ITALIA 8.42 La Germania fa 16’13” al primo giro. Terzetto femminile composto da Mieke Kroger, Liane Lippert e Romy Kasper. 8.40 Incredibile quello che è successo agli orange oggi! Prima il problema meccanico di Mollema, poi la caduta di Van Vleuten dopo pochissimi metri. Missione impossibile ora per Ellen Van Dijk e Riejanne Markus provare a recuperare. Clamoroso! 8.39 40” di ritardo per l’Olanda al passaggio sulla, 30 dall’Italia! CADUTA PER ANNEMIEK VAN VLEUTEN IN PARTENZA! 8.37 Manca poco al passaggio dei Paesi Bassi, vediamo quanto avrà inciso al termine del giro il problema di Mollema. 8.34 SECONDO TEMPO AL TERMINE DEL PRIMO GIRO PER GLI! 10” di ritardo sulla ...

