LIVE Ciclismo | Team Relay Mondiali 2022 in DIRETTA | Filippo Ganna cerca il riscatto nella cronometro mista a squadre

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di OA Sport, appassionate ed appassionati di, buongiorno e benvenute/i alladella Mixedvalida per i Campionati del Mondo disu strada di Wollongong! Una gara piuttosto giovane nel programma della rassegna iridata, inserita solo nel 2019 e proposta quest’anno per la terza volta, metterà di fronte le migliori formazioni al mondo in un evento interessante e spettacolare. La gara si svolgerà sul circuito utilizzato per le prove contro il tempo Junior ed U23 per un totale di 28,2 km che sarà affrontato alternatamente da un terzetto al maschile ed uno al femminile. Una prova dunque che punta are la formazione più ...