LIVE Canottaggio, Mondiali 2022 in DIRETTA: l’Italia cerca risposte nei quarti di finale (Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di Canottaggio 2022. A Racice (Repubblica Ceca) è arrivato il momento dei quarti di finale e dei ripescaggi, con quattro equipaggi azzurri a caccia dei pass utili per l’accesso alle semifinali. Si parte alle 10.00 poi proseguire fino alle 12.15 circa con i ripescaggi del doppio femminile senza azzurre al via.. Per l’Italia sarà in gara Matteo Sartori nel terzo quarto di finale del singolo. Serve uno dei primi tre posti per qualificarsi alla semifinale. A seguire ci sarà Gabriel Soares al via nell’ultimo quarto del singolo pesi leggeri, anche in questo caso a caccia di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nelladella quarta giornata deidi. A Racice (Repubblica Ceca) è arrivato il momento deidie dei ripescaggi, con quattro equipaggi azzurri a caccia dei pass utili per l’accesso alle semifinali. Si parte alle 10.00 poi proseguire fino alle 12.15 circa con i ripescaggi del doppio femminile senza azzurre al via.. Persarà in gara Matteo Sartori nel terzo quarto didel singolo. Serve uno dei primi tre posti per qualificarsi alla semi. A seguire ci sarà Gabriel Soares al via nell’ultimo quarto del singolo pesi leggeri, anche in questo caso a caccia di ...

zazoomblog : LIVE Canottaggio Mondiali 2022 in DIRETTA: prova d’appello per Rodini-Cesarini nei ripescaggi - #Canottaggio… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Mondiali 2022 in DIRETTA: Gian Filippo Mirabile è in finale nel pararowing! - #Canottaggio… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Seconda giornata con 14 equipaggi azzurri impegnati! Esordio del paracanottaggio - zazoomblog : LIVE Canottaggio Mondiali 2022 in DIRETTA: Soares e Buttignon in semifinale nei pesi leggeri! Passano il turno Ruta… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Mondiali 2022 in DIRETTA: Soares e Buttignon in semifinale nei pesi leggeri! Passano il turno Ruta… -