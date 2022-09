L’Italia si prepara allo Iac 2024. La presentazione a Parigi (Di mercoledì 21 settembre 2022) I rappresentanti istituzionali dello Spazio e dell’industria di settore, giunti a Parigi per l’International astronautical congress (Iac) di quest’anno, hanno assistito nella sede dell’ambasciata italiana in Francia alla presentazione della prossima edizione europea del congresso astronautico che si terrà dal 14 al 18 ottobre del 2024 a Milano. Iac Milano sarà una vera e propria vetrina mondiale per il settore spaziale del nostro Paese. All’insegna del motto “Responsive space and sustainability”, si vuole sottolineare l’importanza dello spazio come un luogo sicuro e ad uso pacifico, aperto sia all’esplorazione sia alle collaborazioni internazionali. Quella del 2024 sarà la quinta edizione del congresso a svolgersi in Italia. La prima e seconda edizione si tennero a Roma, rispettivamente nel 1956 e nel 1981, alle quali ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 settembre 2022) I rappresentanti istituzionali dello Spazio e dell’industria di settore, giunti aper l’International astronautical congress (Iac) di quest’anno, hanno assistito nella sede dell’ambasciata italiana in Francia alladella prossima edizione europea del congresso astronautico che si terrà dal 14 al 18 ottobre dela Milano. Iac Milano sarà una vera e propria vetrina mondiale per il settore spaziale del nostro Paese. All’insegna del motto “Responsive space and sustainability”, si vuole sottolineare l’importanza dello spazio come un luogo sicuro e ad uso pacifico, aperto sia all’esplorazione sia alle collaborazioni internazionali. Quella delsarà la quinta edizione del congresso a svolgersi in Italia. La prima e seconda edizione si tennero a Roma, rispettivamente nel 1956 e nel 1981, alle quali ...

