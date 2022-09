Libero: Raspadori è il miglior nove in circolazione, perché Mancini non gli dà piena fiducia? (Di mercoledì 21 settembre 2022) Su Libero, Claudio Savelli critica la gestione della Nazionale da parte di Mancini, colpevole di non motivare i calciatori a fare il salto di qualità necessario alla crescita dell’Italia, che quest’anno sarà fuori dai Mondiali. “Più che il centro sportivo di una Nazionale, Coverciano pare una casa di riposo. Nel senso più letterale del termine: gli azzurri non ci vanno per alzare il livello competitivo della selezione azzurra ma per riposarsi dalle fatiche del campionato. Addirittura il ct, Roberto Mancini, ammette di «averne lasciati a casa alcuni bravi» perché «stanno giocando tanto, ogni tre giorni»”. “Dell’Italia in cui tutti bramavano per giocare non c’è più traccia. I calciatori non lo ammetteranno mai ma è evidente che la priorità, in questo momento di «mancanza di entusiasmo» (parola di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 settembre 2022) Su, Claudio Savelli critica la gestione della Nazionale da parte di, colpevole di non motivare i calciatori a fare il salto di qualità necessario alla crescita dell’Italia, che quest’anno sarà fuori dai Mondiali. “Più che il centro sportivo di una Nazionale, Coverciano pare una casa di riposo. Nel senso più letterale del termine: gli azzurri non ci vanno per alzare il livello competitivo della selezione azzurra ma per riposarsi dalle fatiche del campionato. Addirittura il ct, Roberto, ammette di «averne lasciati a casa alcuni bravi»«stanno giocando tanto, ogni tre giorni»”. “Dell’Italia in cui tutti bramavano per giocare non c’è più traccia. I calciatori non lo ammetteranno mai ma è evidente che la priorità, in questo momento di «mancanza di entusiasmo» (parola di ...

