“Li hanno presi a bastonate in faccia” Striscia la Notizia | lo storico inviato aggredito durante il servizio | ricoverato

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Attimi di panico per tutta la famiglia dila: loMax Laudadiofinisce in ospedale. Non è ancora iniziato il programma (la prima puntata della 35esima edizione è fissata per martedì 27 settembre 2022), ma sono già cominciate a trapelare le prime informazioni su quello che ci aspetta. Sembra che stavolta, ad essere preso di mira, non sia stato il solito Brumotti, ma appunto Max Laudadio. L’, insieme a uno dei suoi operatori, è stato preso a calci, pugni ela registrazione di una Varese. Alla fine entrambi sono finiti all’ospedale. Per l’sette giorni di prognosi, mentre per l’operatore – a cui è andata peggio – naso rotto e venti ...