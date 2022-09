L’emergenza del futuro: così i partiti si sono dimenticati della cybersicurezza (Di mercoledì 21 settembre 2022) È un argomento spesso dimenticato dalla politica e che, oltretutto, fatica ad appassionare. Ultimamente però sulla Cybersecurity sembra che qualcosa stia cambiando. In questi anni è diventato sempre più evidente che i crimini informatici non solo sono qui per rimanere, ma stanno anche aumentando. Durante la pandemia di Covid-19 e dopo l’invasione russa dell’Ucraina, la cybersicurezza si è spesso guadagnata i riflettori come dimensione ineliminabile per la cura, lo sviluppo e la tutela degli interessi italiani. I casi esemplificativi si moltiplicano: lo stato di “emergenza nazionale” emanato dalla Costa Rica a seguito dell’attacco del gruppo di hacker Conti; i malware HermeticWiper e WhisperGate che hanno attirato l’attenzione delle agenzie per la cybersicurezza allo scoppio della guerra in Ucraina; le recentissime ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 settembre 2022) È un argomento spesso dimenticato dalla politica e che, oltretutto, fatica ad appassionare. Ultimamente però sulla Cybersecurity sembra che qualcosa stia cambiando. In questi anni è diventato sempre più evidente che i crimini informatici non soloqui per rimanere, ma stanno anche aumentando. Durante la pandemia di Covid-19 e dopo l’invasione russa dell’Ucraina, lasi è spesso guadagnata i riflettori come dimensione ineliminabile per la cura, lo sviluppo e la tutela degli interessi italiani. I casi esemplificativi si moltiplicano: lo stato di “emergenza nazionale” emanato dalla Costa Rica a seguito dell’attacco del gruppo di hacker Conti; i malware HermeticWiper e WhisperGate che hanno attirato l’attenzione delle agenzie per laallo scoppioguerra in Ucraina; le recentissime ...

