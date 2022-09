L’economia italiana dopo il 25 settembre. Conversazione con Domenico Lombardi (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tre crisi, economica, demografica ed energetica, impattano la nostra economia e società. Come disarticolarle? E come tutto ciò si concilia con i mercati azionari? Infine, il Pnrr. Con le sue criticità ad oggi sottaciute. A pochi giorni dalle elezioni, Domenico Lombardi, economista riconosciuto a livello internazionale, ex membro del board del Fmi ed ex senior scholar della Brookings Institution, parla al futuro governo e avverte: “I primi giorni del nuovo esecutivo saranno cruciali poiché ne tratteggeranno la postura agli occhi degli osservatori e degli analisti, tanto in Italia quanto all’estero”. Caro bollette, inflazione, deterioramento del quadro congiunturale e crescente incertezza sulle prospettive. A suo avviso quali sono le priorità su cui il nuovo governo dovrà lavorare? Per la prima volta nella storia recente, il governo che emergerà dalle ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tre crisi, economica, demografica ed energetica, impattano la nostra economia e società. Come disarticolarle? E come tutto ciò si concilia con i mercati azionari? Infine, il Pnrr. Con le sue criticità ad oggi sottaciute. A pochi giorni dalle elezioni,, economista riconosciuto a livello internazionale, ex membro del board del Fmi ed ex senior scholar della Brookings Institution, parla al futuro governo e avverte: “I primi giorni del nuovo esecutivo saranno cruciali poiché ne tratteggeranno la postura agli occhi degli osservatori e degli analisti, tanto in Italia quanto all’estero”. Caro bollette, inflazione, deterioramento del quadro congiunturale e crescente incertezza sulle prospettive. A suo avviso quali sono le priorità su cui il nuovo governo dovrà lavorare? Per la prima volta nella storia recente, il governo che emergerà dalle ...

