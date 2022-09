Le trasmissioni Rai insultano il centrodestra. La Lega: aboliamo in canone (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il caso-Damilano irrompe in campagna elettorale. L'ex direttore de l'Espresso ospita lunedì sera nel corso della sua trasmissione («Il cavallo e la torre» su Rai3) un'intervista al filosofo Bernard Henri Levy che non risparmia critiche e attacchi al centrodestra, scatenando la reazione di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, con la Lega che rilancia l'appello agli alleati per abolire il canone Rai «perché è sempre più evidente il posizionamento a sinistra di troppe trasmissioni». «Il servizio pubblico ospita uno scrittore francese, che già difese il terrorista comunista Cesare Battisti, per spiegarci l'idea di democrazia della sinistra e paragonare un'Italia a guida centrodestra ai peggiori regimi. Cioè: se gli italiani votano FdI o Lega non vanno rispettati», attacca il presidente ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il caso-Damilano irrompe in campagna elettorale. L'ex direttore de l'Espresso ospita lunedì sera nel corso della sua trasmissione («Il cavallo e la torre» su Rai3) un'intervista al filosofo Bernard Henri Levy che non risparmia critiche e attacchi al, scatenando la reazione di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, con lache rilancia l'appello agli alleati per abolire ilRai «perché è sempre più evidente il posizionamento a sinistra di troppe». «Il servizio pubblico ospita uno scrittore francese, che già difese il terrorista comunista Cesare Battisti, per spiegarci l'idea di democrazia della sinistra e paragonare un'Italia a guidaai peggiori regimi. Cioè: se gli italiani votano FdI onon vanno rispettati», attacca il presidente ...

