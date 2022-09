Le teorie del complotto sull’alluvione delle Marche, tra scie chimiche e il volo Nato (Di mercoledì 21 settembre 2022) Giovedì 15 settembre la regione Marche è colpita da una alluvione devastante. Un temporale a V autorigenerante precipita nell’arco di 6-7 ore, la stessa quantità di pioggia che ci aspetteremmo in 4-5 mesi. Il cambiamento climatico renderà questi fenomeni sempre più intensi e frequenti. Sulle ragioni per cui l’allerta meteo non è bastata a risparmiare la vita di 11 persone si sta indagando. Parallelamente, c’è chi invece di ragionare sulle reali ragioni della tragedia – in modo da poter agire meglio in futuro -, cerca a tutti i costi indizi per poter imbastire narrazioni complottiste. Così, qualcuno condivide su Facebook e TikTok, le immagini del tracciato di un volo militare avvenuto prima dell’alluvione. «Aereo Nato nel cielo delle Marche prima del disastro: cosa ci faceva?», titola Byoblu, fornendo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 settembre 2022) Giovedì 15 settembre la regioneè colpita da una alluvione devastante. Un temporale a V autorigenerante precipita nell’arco di 6-7 ore, la stessa quantità di pioggia che ci aspetteremmo in 4-5 mesi. Il cambiamento climatico renderà questi fenomeni sempre più intensi e frequenti. Sulle ragioni per cui l’allerta meteo non è bastata a risparmiare la vita di 11 persone si sta indagando. Parallelamente, c’è chi invece di ragionare sulle reali ragioni della tragedia – in modo da poter agire meglio in futuro -, cerca a tutti i costi indizi per poter imbastire narrazioni complottiste. Così, qualcuno condivide su Facebook e TikTok, le immagini del tracciato di unmilitare avvenuto prima dell’alluvione. «Aereonel cieloprima del disastro: cosa ci faceva?», titola Byoblu, fornendo ...

