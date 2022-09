Le reazioni dei politici italiani al discorso di Putin (Di mercoledì 21 settembre 2022) AGI - È pressoché unanime, fatte salve le diverse sfumature, la condanna al discorso pronunciato dal presidente russo Vladimir Putin da parte dei leader dei partiti italiani. La convinzione è che la decisione di una mobilitazione parziale, con una escalation del conflitto in Ucraina, nasconda in realtà una forte difficoltà della Russia, anche a seguito della sanzioni. Ma proprio perché le parole di Putin rappresentano una "segno di debolezza", non bisogna commettere l'errore di abbassare il livello di guardia e sottovalutare le possibili conseguenze. Per questo, è l'appello che accomuna i principali leader italiani, bisogna restare uniti e compatti nella difesa dell'Ucraina. Giorgia Meloni "La mia impressione è che il discorso di Putin dimostra una grandissima ... Leggi su agi (Di mercoledì 21 settembre 2022) AGI - È pressoché unanime, fatte salve le diverse sfumature, la condanna alpronunciato dal presidente russo Vladimirda parte dei leader dei partiti. La convinzione è che la decisione di una mobilitazione parziale, con una escalation del conflitto in Ucraina, nasconda in realtà una forte difficoltà della Russia, anche a seguito della sanzioni. Ma proprio perché le parole dirappresentano una "segno di debolezza", non bisogna commettere l'errore di abbassare il livello di guardia e sottovalutare le possibili conseguenze. Per questo, è l'appello che accomuna i principali leader, bisogna restare uniti e compatti nella difesa dell'Ucraina. Giorgia Meloni "La mia impressione è che ildidimostra una grandissima ...

