Le parole di Damiano dei Maneskin per Linda Riverditi: “Un regalo gigante” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Non tardano a raggiungere i social le parole commosse di Damiano dei Maneskin per Linda Riverditi. L’aspirante concorrente di X Factor 2022 è già una star. Non si sa ancora se accederà alla fase dei Live Show in diretta ma ha già conquistato tutti nel corso della prima audizione. Per lei l’avventura continua con 4 sì, quelli ottenuti dalla giuria di X Factor composta da Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico. Per lei anche la soddisfazione della prima standing ovation di X Factor: il pubblico l’ha acclamata ed applaudita, tutti in piedi per lei. Commozione in studio e sui social, con le lacrime agli occhi anche i giudici della nuova edizione. All’emozione condivisa si è aggiunto Damiano David dei Maneskin, autore e voce della canzone che ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022) Non tardano a raggiungere i social lecommosse dideiper. L’aspirante concorrente di X Factor 2022 è già una star. Non si sa ancora se accederà alla fase dei Live Show in diretta ma ha già conquistato tutti nel corso della prima audizione. Per lei l’avventura continua con 4 sì, quelli ottenuti dalla giuria di X Factor composta da Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico. Per lei anche la soddisfazione della prima standing ovation di X Factor: il pubblico l’ha acclamata ed applaudita, tutti in piedi per lei. Commozione in studio e sui social, con le lacrime agli occhi anche i giudici della nuova edizione. All’emozione condivisa si è aggiuntoDavid dei, autore e voce della canzone che ...

bakeoffitalia : Bake Off Italia, Damiano Carrara 'Ha esagerato': il giudice resta senza parole, avete visto ... - edwardsdna : AL 10 nuovo warning: lettere minuscole per le parole chiave - vincenzomauro : @daviddamiano99 Belle le parole di Damiano, ma a me non ha trasmesso niente di più dell’interpretazione originale.… - Anfitrite_s : Damiano ubriaco di bourbon è la svolta della puntata. Pensate a quante nuove parole inventerà in pochi minuti!! #BakeOffItalia - Balu875651831 : RT @LultimoItaliano: @daviddamiano99 Damiano che parole meravigliose per una ragazza che sogna di fare la cantante! Apprezzo moltissimo la… -