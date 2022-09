Le follie europee “invadono” le elezioni in Italia. La strana dichiarazione di Reynders (Di mercoledì 21 settembre 2022) Se in Italia dopo le elezioni ci saranno al governo partiti di estrema destra, come è già successo in Svezia e come potrebbe succedere in futuro in Francia, l'Ue reagirà alle loro decisioni e ai loro atti concreti, ed è comunque attrezzata per difendere lo stato di diritto, se dovesse essere messo in causa. Lo ha affermato il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, rispondendo a un giornalista durante la conferenza stampa al termine del Consiglio Affari generali dell'Ue, questo pomeriggio a Bruxelles."Lasciamo innanzitutto gli elettori pronunciarsi in un certo numero di Stati membri, prima di evocare la formazione di governi dopo elezioni che non sono ancora avvenute. Lasciamo agli elettori la scelta dei loro eletti e del governo", ha detto Reynders. "Non è la prima volta - ha continuato - ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 21 settembre 2022) Se indopo leci saranno al governo partiti di estrema destra, come è già successo in Svezia e come potrebbe succedere in futuro in Francia, l'Ue reagirà alle loro decisioni e ai loro atti concreti, ed è comunque attrezzata per difendere lo stato di diritto, se dovesse essere messo in causa. Lo ha affermato il commissario europeo alla Giustizia, Didier, rispondendo a un giornalista durante la conferenza stampa al termine del Consiglio Affari generali dell'Ue, questo pomeriggio a Bruxelles."Lasciamo innanzitutto gli elettori pronunciarsi in un certo numero di Stati membri, prima di evocare la formazione di governi dopoche non sono ancora avvenute. Lasciamo agli elettori la scelta dei loro eletti e del governo", ha detto. "Non è la prima volta - ha continuato - ...

