Le elezioni non sono come il Festival di Sanremo: quanti followers influenzerà Chiara Ferragni con il suo appello al voto? (Di mercoledì 21 settembre 2022) L'appello al voto di Chiara Ferragni, avvenuto tra una promozione di un prodotto di cosmesi e un dettaglio della Milano Fashion Week, è stato al centro di diverse analisi politiche, che hanno evidenziato l'importanza – per una influencer da quasi 28 milioni di followers – di lanciare un messaggio a tutti gli italiani, con lo scopo di andare alle urne il 25 settembre, per difendere alcuni valori e alcuni diritti. Valori e diritti che, a un primo sguardo, possono sembrare maggiormente aderenti con un programma elettorale progressista. La domanda è: quanto questo appello riuscirà a smuovere la platea degli indecisi e in che modo questa comunicazione potrà incidere sul proprio bacino di followers? Abbiamo ricordato, in passato, le significative coincidenze ...

