Le 5 priorità per salvare le case degli italiani

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 21 settembre 2022) In vista delle elezioni del 25 settembre, Confedilizia ha individuato, e sottoposto alle forze politiche che si candidano a governare l’Italia, cinque questioni prioritarie, con le relative proposte di interventi normativi. 1. Superare la tassazione patrimoniale In Italia, dal 2012, vi è una patrimoniale ordinaria sugli immobili che grava, ogni anno, per circa 21-22 miliardi di euro su milioni di famiglie: l’Imu. Occorre iniziare a ridurre questo carico di tassazione, che è – per definizione – progressivamente espropriativo del bene colpito. Di seguito alcune ipotesi, non alternative, di intervento. Riduzione dei “moltiplicatori Monti”. Si tratta dei coefficienti per i quali deve essere moltiplicata la rendita catastale dell’immobile (aumentata del 5%) al fine di determinare la base imponibile dell’Imu (con la “Manovra Monti” del 2011, quello delle abitazioni è stato portato da 100 a ...