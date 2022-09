Lazio, si lavora al rinnovo di Milinkovic-Savic (Di mercoledì 21 settembre 2022) Lotito è pronto a discutere del rinnovo di Milinkovic-Savic finita la campagna elettorale: il presidente vorrebbe prima della sosta mondiale Nonostante sia una dei nomi più discussi in ogni sessione di mercato Sergej Milinkovic-Savic è rimasto alla Lazio, superando le 300 presenze. E ora, come riportato dal Corriere dello Sport, si starebbe pensando al rinnovo. Finita la campagna elettorale, il presidente Lotito dovrebbe avere un incontro con l’agente del serbo Mateja Kezman. L’obiettivo di quest’ultimo sarebbe quello di rinviare il discorso a dopo il Mondiale, mentre il patron vorrebbe anticipare il tutto per evitare di ritrovarsi in piena sessione di mercato invernale. PER ALTRE NOTIZIE SULLA Lazio CONTINUA A LEGGERE SU ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Lotito è pronto a discutere deldifinita la campagna elettorale: il presidente vorrebbe prima della sosta mondiale Nonostante sia una dei nomi più discussi in ogni sessione di mercato Sergejè rimasto alla, superando le 300 presenze. E ora, come riportato dal Corriere dello Sport, si starebbe pensando al. Finita la campagna elettorale, il presidente Lotito dovrebbe avere un incontro con l’agente del serbo Mateja Kezman. L’obiettivo di quest’ultimo sarebbe quello di rinviare il discorso a dopo il Mondiale, mentre il patron vorrebbe anticipare il tutto per evitare di ritrovarsi in piena sessione di mercato invernale. PER ALTRE NOTIZIE SULLACONTINUA A LEGGERE SU ...

