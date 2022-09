Lazio, i tifosi furiosi per le parole di Acerbi: “C’e gente che ancora lo difende, se non fosse stato per…” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ieri il difensore dell’Inter e della Nazionale italiana, Francesco Acerbi, ha rilasciato un’intervista durante il ritiro azzurro a “Rai Sport” dove però una dichiarazione in particolare riguardante il tecnico Simone Inzaghi, ha fatto infuriare i tifosi della Lazio, sua ex squadra fino al mese scorso: “Anche per lui questo passaggio è stato un salto di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ciro Immobile capocannoniere della Serie A per la quarta volta: la Lazio lo celebra con un video Lazio, il calendario completo della stagione 2022-23 Amichevoli Lazio estate 2022: tutti gli impegni precampionato della squadra di Sarri Lazio-Triestina 3-1 (VIDEO HIGHLIGHTS): ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ieri il difensore dell’Inter e della Nazionale italiana, Francesco, ha rilasciato un’intervista durante il ritiro azzurro a “Rai Sport” dove però una dichiarazione in particolare riguardante il tecnico Simone Inzaghi, ha fatto infuriare idella, sua ex squadra fino al mese scorso: “Anche per lui questo passaggio èun salto di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ciro Immobile capocannoniere della Serie A per la quarta volta: lalo celebra con un video, il calendario completo della stagione 2022-23 Amichevoliestate 2022: tutti gli impegni precampionato della squadra di Sarri-Triestina 3-1 (VIDEO HIGHLIGHTS): ...

OfficialSSLazio : #Vecino: “Non penso al Mondiale, mancano ancora due mesi. Sono concentrato solo sulla Lazio. C’è grande entusiasmo,… - MauroPallido : Non capisco a chi si riferisce? Chi sono questi suoi elettori che devono abbassare la testa. I liberisti keynesian… - 45acpjoe : @LeastSquares71 Potresti fare questo calcolo ' al volo ' ; nel caso in cui, come ha fatto la ss Lazio, la asroma r… - flamanc24 : RT @AllRoundLazio: 'Ha vinto la sua Scarpa d’Oro ma forse a qualcuno dà fastidio che stia alla Lazio. Lo conosco e so che ama i tifosi lazi… - DaniAlex0 : @gabibbiano Più che altro è la Konami che offre cifre assurde per avere l’esclusività dei diritti di squadre come A… -