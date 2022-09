Lavoro: dalla collaborazione fra Umana e BtheOne Automotive nasce Automotive Job (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos/Labitalia) - È stato presentato oggi al 'Museo Storico Alfa Romeo' di Arese (Mi), nel corso della terza e ultima tappa dell' 'Industry Meet Dealer', 'Automotive Job', l'innovativo progetto nato dalla partnership tra BtheOne Automotive, agenzia di marketing verticalizzata nel settore, e Umana, agenzia per il Lavoro che conta 143 filiali sul territorio nazionale, 1400 persone dedicate ai servizi per il Lavoro e 32 mila lavoratori impiegati mediamente ogni giorno. 'Automotive Job' è una vetrina online sulle offerte di Lavoro di Umana dedicate al settore con l'obiettivo di sviluppare il miglior matching fra le più importanti imprese della filiera e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos/Labitalia) - È stato presentato oggi al 'Museo Storico Alfa Romeo' di Arese (Mi), nel corso della terza e ultima tappa dell' 'Industry Meet Dealer', 'Job', l'innovativo progetto natopartnership tra, agenzia di marketing verticalizzata nel settore, e, agenzia per ilche conta 143 filiali sul territorio nazionale, 1400 persone dedicate ai servizi per ile 32 mila lavoratori impiegati mediamente ogni giorno. 'Job' è una vetrina online sulle offerte dididedicate al settore con l'obiettivo di sviluppare il miglior matching fra le più importanti imprese della filiera e ...

