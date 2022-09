L’astensionismo forzato dei fuorisede | i grandi esclusi dal voto | “Noi | cittadini italiani messi a tacere”

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Ci sono giovani per cui la democrazia è un’illusione. Giovani che vorrebbero votare domenica prossima, dire la propria in quanto, ma che non possono farlo. Si tratta delle migliaia di studenti e lavoratoriper cui esprimere la propria preferenza politica significa dover compiere un non indifferente sacrificio economico, oltre che organizzativo: prendere treni, spostarsi, cambiare piani, mettere da parte le proprie urgenze. Per questo motivo molti ragazzi semplicemente desistono: “ci penserà qualcun altro a votare”, si dicono. Ma nel frattempo i dati parlano di cifre preoccupanti: secondo l’Istat la platea di– tra studenti e lavoratori – conta circa 5 milioni di elettori, il 10% degli aventi diritto. Nella maggior parte dei casi si tratta di giovani tra i 18 e i 35 anni, ...