L'arte della fotografia di Richard Avedon (Di mercoledì 21 settembre 2022) Apre domani 22 settembre nel Palazzo Reale di Milano la mostra Richard Avedon. Relationships. In 106 immagini scattate dal fotografo newyorkese, si è cercato di restituire una carriera lunga oltre sessant'anni. Attraverso i ritratti di donne e uomini che hanno segnato il secolo scorso, gli scatti di moda realizzati prima per le riviste Harper's Bazaar e Vogue, poi con Gianni Versace, Avedon ha contribuito a ridefinire l'idea di eleganza, bellezza e cultura dell'immagine fotografica. Richard Avedon: dalle autopsie ad Harper's Bazaar © pambianconewsLa sua carriera come fotografo autodidatta inizia in un contesto che è quanto di più lontano dal fashion system: nella Marina Militare. Lì Avedon è il fotografo addetto alle autopsie e alle foto d'identità fino a quando, nel 1944, ...

