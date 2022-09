L’appello al voto di Chiara Ferragni: “Difendiamo i diritti, non facciamo tornare l’Italia indietro di decenni” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ancora una volta, Chiara Ferragni si è sbilanciata e ci ha messo la faccia. L’influencer dei record, a cinque giorni dalle elezioni, è tornata a parlare apertamente ai suoi 28 milioni di followers e lo ha fatto invitandoli ad andare a votare in difesa dei diritti, visti i sondaggi che danno per favorita la coalizione a trazione meloniana, che potrebbe portare in Italia il governo più a destra della storia repubblicana. Chiara Ferragni: “Andate a votare, i diritti possono essere messi in discussione. Dobbiamo decidere se andare avanti o indietro di decenni” Dopo le critiche aperte alle politiche di Fratelli d’Italia e l’attacco di La Russa, Chiara Ferragni è tornata a prendere posizione (questa volta in maniera più ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ancora una volta,si è sbilanciata e ci ha messo la faccia. L’influencer dei record, a cinque giorni dalle elezioni, è tornata a parlare apertamente ai suoi 28 milioni di followers e lo ha fatto invitandoli ad andare a votare in difesa dei, visti i sondaggi che danno per favorita la coalizione a trazione meloniana, che potrebbe portare in Italia il governo più a destra della storia repubblicana.: “Andate a votare, ipossono essere messi in discussione. Dobbiamo decidere se andare avanti odi” Dopo le critiche aperte alle politiche di Fratelli d’Italia e l’attacco di La Russa,è tornata a prendere posizione (questa volta in maniera più ...

