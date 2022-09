L’annuncio della Gismondo: “Varianti ne vedremo, ma siamo alla fine della pandemia” (Di mercoledì 21 settembre 2022) La pandemia da Covid 19 è finita o no? È l’annosa domanda che ci tormenta da mesi, da quando il virus è entrato nelle nostre vite consumando a poco a poco la nostra quotidianità, a cui per fortuna ora stiamo ritornando gradualmente dopo aver detto addio a stato d’emergenza, distanziamento sociale e mascherine. Come ha spiegato all’«Adnkronos Salute» Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’Ospedale Sacco di Milano, di “Varianti diverse” del Coronavirus Sars-CoV-2 “ne vedremo tante”. L’esperta però si è poi lasciata andare ad un’importante considerazione, che all’orecchio dei più suona come una svolta. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Cina, allarme nuovo virus: distrugge fegato e reni “Io mi ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 21 settembre 2022) Lada Covid 19 è finita o no? È l’annosa domanda che ci tormenta da mesi, da quando il virus è entrato nelle nostre vite consumando a poco a poco la nostra quotidianità, a cui per fortuna ora stiamo ritornando gradualmente dopo aver detto addio a stato d’emergenza, distanziamento sociale e mascherine. Come ha spiegato all’«Adnkronos Salute» Maria Rita, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’Ospedale Sacco di Milano, di “diverse” del Coronavirus Sars-CoV-2 “netante”. L’esperta però si è poi lasciata andare ad un’importante considerazione, che all’orecchio dei più suona come una svolta. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Cina,rme nuovo virus: distrugge fegato e reni “Io mi ...

martaottaviani : Annuncio con gioia l'inizio della mia collaborazione con il @qnazionale come editorialista/analista. Grazie ad… - salfasanop : RT @PQuagliara: Vorrei tanto chiedere al 'laureato' #Orsini del perché gli aerei in partenza dalla Russia sono già tutti occupati dopo l'an… - messorina52 : RT @PQuagliara: Vorrei tanto chiedere al 'laureato' #Orsini del perché gli aerei in partenza dalla Russia sono già tutti occupati dopo l'an… - franco56it : I probabili attacchi di Kiev alle Repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk dopo l'annuncio dei risultati dei refer… - warsteiner_SF : RT @OSINTI1: Secondo alcuni media locali, i voli per la ???? e altri paesi che ancora permettono il transito dalla ???? sarebbero completamente… -

Come hanno vissuto i passeggeri della British Airways l'annuncio della notizia della morte di Elisabetta II mentre erano in volo La Stampa