Lana Del Rey: un corso su di lei alla New York University (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il Clive Davis Institute della New York University ha deciso di dare il via a un corso dedicato a Lana Del Rey, una delle artiste che, secondo la scuola, ha reinventato e cambiato la musica mainstream. A tenere il corso, Topics in Recorded Music: Lana Del Rey, sarà la giornalista e scrittrice Kathy Iandoli, con inizio a partire dal 20 ottobre, e con termine il 12 dicembre 2022. Durante le lezioni, come si legge su Variety, verranno esaminati i contributi alla musica pop del 21esimo secolo da parte della cantante, gli artisti che l’hanno influenzata e chi lei è riuscita ad influenzare, senza dimenticare il suo legame con i movimenti sociali come Black Lives Matter, Me Too e Times Up. La descrizione del corso è stata presentata così ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il Clive Davis Institute della Newha deciso di dare il via a undedicato aDel Rey, una delle artiste che, secondo la scuola, ha reinventato e cambiato la musica mainstream. A tenere il, Topics in Recorded Music:Del Rey, sarà la giornalista e scrittrice Kathy Iandoli, con inizio a partire dal 20 ottobre, e con termine il 12 dicembre 2022. Durante le lezioni, come si legge su Variety, verranno esaminati i contributimusica pop del 21esimo secolo da parte della cantante, gli artisti che l’hanno influenzata e chi lei è riuscita ad influenzare, senza dimenticare il suo legame con i movimenti sociali come Black Lives Matter, Me Too e Times Up. La descrizione delè stata presentata così ...

