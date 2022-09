L’alluvione nelle Marche e le ore di ritardo nei soccorsi: «Il tempo c’era ma nessuno ci ha avvertito» (Di mercoledì 21 settembre 2022) C’è un buco di alcune ore nelL’alluvione delle Marche. Mentre il presidente della Regione Francesco Acquaroli pubblica una foto che lo ritrae nella sala operativa della Protezione Civile alle 23,30 di mercoledì 15 settembre, il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini fa notare che nella sua zona L’alluvione è cominciata alle 19,30. Ma già un’ora prima circolavano in rete i filmati di Arcevia. E il sindaco di Barbara Riccardo Pasqualini dice che il Misa ha sfondato gli argini alle 20,10. La procuratrice capo di Ancona Monica Garulli sostiene che non c’è stata alcuna allerta da parte della Regione nei confronti dei comuni. E uno dei sopravvissuti aggiunge che nessuno si è curato di dare l’allarme. Anche se era dal pomeriggio che in montagna pioveva a dirotto. Le ore di buco A parlare delle ore di buio nei ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 settembre 2022) C’è un buco di alcune ore neldelle. Mentre il presidente della Regione Francesco Acquaroli pubblica una foto che lo ritrae nella sala operativa della Protezione Civile alle 23,30 di mercoledì 15 settembre, il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini fa notare che nella sua zonaè cominciata alle 19,30. Ma già un’ora prima circolavano in rete i filmati di Arcevia. E il sindaco di Barbara Riccardo Pasqualini dice che il Misa ha sfondato gli argini alle 20,10. La procuratrice capo di Ancona Monica Garulli sostiene che non c’è stata alcuna allerta da parte della Regione nei confronti dei comuni. E uno dei sopravvissuti aggiunge chesi è curato di dare l’allarme. Anche se era dal pomeriggio che in montagna pioveva a dirotto. Le ore di buco A parlare delle ore di buio nei ...

