LaLiga e la Fondazione Trinidad Alfonso rinnovano il loro accordo di collaborazione per promuovere congiuntamente lo sport

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Liga pervenuta in redazione: 20/09/2022 alle 12:11 est Javier Tebas, presidente die Juan Miguel Gómez, direttore della, certificano lainiziata nel 2018 Lapartecipa all’organizzazione di grandi eventi nella Comunità Valenciana come la Maratona e la Mezza Maratona di Valencia o molte gare popolari La Liga e laTrinitàilimpegno di, iniziato nel 2018, perlonella ...