repubblica : La verità di Lodovica Mairé Rogati: 'Con Richetti telefonate anche di un'ora. Ho video di altri politici' [di Giuse… - giure99 : La verità di Lodovica Mairé Rogati: 'Con Richetti telefonate anche di un'ora. Ho video di altri politici' La 42enn… - ge_group : #21settembre #elezioni2022 La verità di Lodovica Mairé #Rogati: 'Con #Richetti telefonate anche di un'ora. Ho video… - serenel14278447 : La verità di Lodovica Mairé Rogati: 'Con Richetti telefonate anche di un'ora. Ho video di altri politici'… - cptscor : La verità di Lodovica Mairé Rogati: 'Con Richetti telefonate anche di un'ora. Ho video di altri politici'… -

... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Caso Richetti, quandoMairé Rogati disse: "Io lavoro per la redazione di un giornale"...Ma laè veramente molto grave. Io devo parlare prima o poi, ma non tanto per me, perché io ... Perché poi arriva, si sveglia una mattina, fa recuperare tutto quello che ha, e poi sono ...