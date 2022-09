La UEFA studia una Supercoppa con club USA

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Le squadre americane potrebbero essere invitate a sfidare i vincitori della Champions League in un rinnovato format dellaeuropea, che lastarebbe vagliando. Lo riporta l’agenzia di stampa PA, spiegando che sono attualmente in corso discussioni per un evento di apertura della Champions che sostituisca la classicaa partire dal 2024/25. Il L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

