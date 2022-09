La Süddeutsche | «Beckham e gli altri Ambasciatori del Mondiale | chi li paga per mentire? La Fifa o il Qatar?»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Il brasiliano Cafú, il camerunese Samuel Eto’o, l’allenatore del Barcellona Xavi Hernández, l’olandese Ronald de Boer, l’australiano Tim Cahill. E poi Lothar Matthäus, e il più ambito di tutti: David. Sono gli “della Coppa del Mondo” in. Gli ex campioni da poster che fanno pubblicità ai Mondiali che non si sa chi li, ma tutti hanno fortissimi sospetti. Come scrive laZeitung, che gli dedica un lungo pezzo, “ilusa, laaiuta. Chichi? E quanto? Tutto segreto”.arriva persino a lodare ilcome il luogo della “perfezione” dove un mix di “modernità e tradizione” ha creato grandi cose. Non vede l’ora di “portare lì i miei ...