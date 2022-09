La stragrande maggioranza delle persone, 67,1%, si sposa infatti con chi la pensa allo stesso modo. Ma qualche eccezione c'è, sulla scia di diverse coppie di politici bipartisan (Di mercoledì 21 settembre 2022) Quanto contano le idee politiche in una relazione di coppia? In generale, parecchio: la stragrande maggioranza delle persone, 67,1%, si sposa infatti con chi la pensa allo stesso modo. Ma qualche eccezione c’è, sulla scia di diverse coppie di politici bipartisan. Come Nunzia De Girolamo, ex esponente del Popolo della Libertà prima e successivamente di Forza Italia, e Francesco Boccia, deputato del Pd. O Laura Ravetto, di Forza Italia, e Dario Ginefra, ex deputato Pd, sposati dal 2016 (da Walter Veltroni). Ma le coppie unite anche dalla politica sono di ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 21 settembre 2022) Quanto contano le idee politiche in una relazione di coppia? In generale, parecchio: la, 67,1%, sicon chi la. Mac’è,didi. Come Nunzia De Girolamo, ex esponente del Popolo della Libertà prima e successivamente di Forza Italia, e Francesco Boccia, deputato del Pd. O Laura Ravetto, di Forza Italia, e Dario Ginefra, ex deputato Pd,ti dal 2016 (da Walter Veltroni). Ma leunite anche dalla politica sono di ...

