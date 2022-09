La storia del Parco di Sant’Osvaldo. Domenica 25 settembre (Di mercoledì 21 settembre 2022) Arte, teatro, musica, cinema, sport, conferenze, incontri, racconti, memoria, natura e tanta bellezza per il benessere della collettività, tre mesi di eventi culturali e di intrattenimento – dal 23 giugno al 25 settembre a Udine – con ben 37 date che hanno animato l’estate friulana. Si chiuderà Domenica 25 settembre l’edizione numero 25 delle “Feste d’Estate al Parco di Sant’Osvaldo”, in programma alle 10 del mattino “Memorie d’ombra e di luce. Passeggiata storica nel Parco di Sant’Osvaldo”, punto d’incontro accanto all’aiuola d’ingresso del Parco. Introdotto dal direttore del Dipartimento di salute mentale di Udine dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, dott. Marco Bertoli, l’appuntamento sarà l’occasione per scoprire la ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Arte, teatro, musica, cinema, sport, conferenze, incontri, racconti, memoria, natura e tanta bellezza per il benessere della collettività, tre mesi di eventi culturali e di intrattenimento – dal 23 giugno al 25a Udine – con ben 37 date che hanno animato l’estate friulana. Si chiuderà25l’edizione numero 25 delle “Feste d’Estate aldi”, in programma alle 10 del mattino “Memorie d’ombra e di luce. Passeggiata storica neldi”, punto d’incontro accanto all’aiuola d’ingresso del. Introdotto dal direttore del Dipartimento di salute mentale di Udine dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, dott. Marco Bertoli, l’appuntamento sarà l’occasione per scoprire la ...

