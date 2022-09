La signora in giallo: il mistero di Cabot Cove | Il vero villaggio di Jessica Fletcher (Di mercoledì 21 settembre 2022) Una serie appassionante con una protagonista entrata nel mito. Una location deliziosa nel Maine…o forse no? La signora Fletcher, l’inossidabile scrittrice dall’eccezionale fiuto investigativo, nasconde la sua perizia sotto i rassicuranti abiti di una signora di mezza età, dai modi cortesi, seppur risoluti. L’amabile signora Fletcher (Instagram)La nostra ex professoressa, vedova senza figli, ma con uno stuolo di nipoti degno di una casata reale, elargisce consigli e “dritte” a tutti gli investigatori che hanno la sventura di attraversare la sua strada. Cabot Cove Esistono luoghi immaginari in cui la densità di omicidi è paragonabile solo a luoghi dell’antichità durante una faida sanguinosa o in alcuni posti del Sudamerica infestati dai narcos. E se Miami di Miami Vice, ... Leggi su newstv (Di mercoledì 21 settembre 2022) Una serie appassionante con una protagonista entrata nel mito. Una location deliziosa nel Maine…o forse no? La, l’inossidabile scrittrice dall’eccezionale fiuto investigativo, nasconde la sua perizia sotto i rassicuranti abiti di unadi mezza età, dai modi cortesi, seppur risoluti. L’amabile(Instagram)La nostra ex professoressa, vedova senza figli, ma con uno stuolo di nipoti degno di una casata reale, elargisce consigli e “dritte” a tutti gli investigatori che hanno la sventura di attraversare la sua strada.Esistono luoghi immaginari in cui la densità di omicidi è paragonabile solo a luoghi dell’antichità durante una faida sanguinosa o in alcuni posti del Sudamerica infestati dai narcos. E se Miami di Miami Vice, ...

