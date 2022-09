La sfida delle elezioni | verso il rush finale

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 21 settembre 2022) A 5 giorni dallel’Italia aspetta quella che potrebbe diventare un svolta clamorosa: una schiacciante vittoria del Centrodestra e in particolare di Fratelli d’Italia. Con Giorgia Meloni possibile nuova premier: la prima donna italiana a diventare capo del Governo. Un segnale per tutte, se Giorgia Meloni fosse la prima donna presidente del Consiglio dopo le? “Se lo faccio bene, sì…“. La leader FdI, intervistata per l’edizione online del Messaggero, non tralascia di citare la “scaramanzia” quanto all’ipotesi citata dagli intervistatori. Ma non si nasconde che “intanto, il fatto stesso di arrivarci è un segnale, in una nazione in cui si dice che ‘l’Italia è pronta’ mentre in tutta Europa ci sono presidenti del Consiglio, Cancellieri, capi di governo donna. E anche molto giovani“. “Questo fatto che l’Italia sia sempre vista come un Paese ...