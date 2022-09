La procuratrice di New York fa causa a Trump: «Deve allo stato almeno 250 milioni» (Di mercoledì 21 settembre 2022) La procuratrice di New York Letitia James ha nuovamente accusato Donald Trump di aver «violato la legge per trarne profitti». Un’accusa emersa durante il suo intervento in una conferenza stampa a Manhattan di oggi, 21 settembre. James ha fatto causa all’ex presidente e alla sua famiglia per aver gonfiato il valore degli asset della sua società tramite transazioni immobiliari che violerebbero la legge. Inoltre, James sta presentando anche un rinvio penale ai pubblici ministeri federali a Manhattan e un rinvio separato per frode fiscale. Politico riferisce che James accusa la famiglia di Trump di aver creato oltre 200 valutazioni fuorvianti della sua azienda e diverse dichiarazioni false. Tra queste ultime ci sarebbe la falsificazione della metratura del suo appartamento da 11.000 a 30.000. L’ex ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ladi NewLetitia James ha nuovamente accusato Donalddi aver «violato la legge per trarne profitti». Un’accusa emersa durante il suo intervento in una conferenza stampa a Manhattan di oggi, 21 settembre. James ha fattoall’ex presidente e alla sua famiglia per aver gonfiato il valore degli asset della sua società tramite transazioni immobiliari che violerebbero la legge. Inoltre, James sta presentando anche un rinvio penale ai pubblici ministeri federali a Manhattan e un rinvio separato per frode fiscale. Politico riferisce che James accusa la famiglia didi aver creato oltre 200 valutazioni fuorvianti della sua azienda e diverse dichiarazioni false. Tra queste ultime ci sarebbe la falsificazione della metratura del suo appartamento da 11.000 a 30.000. L’ex ...

titzbiltz : RT @LaVocediNewYork: #Trump andrà a processo per frode: non potrà più fare affari a #NewYork per 5 anni | La procuratrice Letitia James lo… - aranciaverde : RT @LaVocediNewYork: #Trump andrà a processo per frode: non potrà più fare affari a #NewYork per 5 anni | La procuratrice Letitia James lo… - AristarcoScann1 : RT @LaVocediNewYork: #Trump andrà a processo per frode: non potrà più fare affari a #NewYork per 5 anni | La procuratrice Letitia James lo… - fisco24_info : Usa, la procura di New York fa causa a Trump per frode e chiede 250 milioni $: Secondo la procuratrice James, Trump… - MarieClaire_it : Donald Trump, Ivanka Trump e famiglia indagati per frode: chi è Letitia James, la procuratrice generale che ha avan… -