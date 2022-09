La procura di New York ha accusato di truffa Donald Trump e tre suoi figli (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato accusato di truffa insieme a tre suoi figli (Donald Junior, Ivanka e Eric) nell’ambito di un’indagine della procura di New York sull’azienda di famiglia, la multinazionale Trump Organization. Le attività illecite Leggi su ilpost (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’ex presidente degli Stati Unitiè statodiinsieme a treJunior, Ivanka e Eric) nell’ambito di un’indagine delladi Newsull’azienda di famiglia, la multinazionaleOrganization. Le attività illecite

fattoquotidiano : Usa, la procura di New York fa causa a Donald Trump e ai suoi tre figli per frode. E chiede 250 milioni di dollari - sole24ore : ?? #Usa, la procura di #NewYork fa causa a #Trump per #frode e chiede 250 milioni $ - gapetv : RT @ilpost: La procura di New York ha accusato di truffa Donald Trump e tre suoi figli - ilpost : La procura di New York ha accusato di truffa Donald Trump e tre suoi figli - GiusPecoraro : RT @MilanoFinanza: Trump accusato di frode. La Procura di New York: paghi 250 milioni di dollari -